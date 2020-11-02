"В добрый путь, Дмитрий Владимирович! Удачи и успехов, терпения и сил", - поприветствовал специалиста официальный телеграм-канал "Арсенала".
Ранее появилась информация, что Парфенов отправился на переговоры в Тулу.
После 13-и туров "Арсенал" с 12-ю очками занимает 13-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал ФК "Арсенал" (Тула)
"Арсенал" анонсировал Парфенова в роли главного тренера
Бывший наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов близок к подписанию контракта с тульским "Арсеналом".
Фото: телеграм-канал ФК "Арсенал" (Тула)
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