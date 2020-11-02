"Арсенал" объявил о назначении Парфенова главным тренером

??????Дмитрий Парфенов – главный тренер «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 2, 2020
46-летний специалист сегодня возглавил тульских оружейников.
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В этой должности 46-летний специалист сменил Сергея Подпалого.
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт Парфенова с "Арсеналом" будет рассчитан до конца сезона-2021/2022.
После 13-и туров тульская команда с 12-ю очками занимает 13-е место в чемпионате России.
Источник: "твиттер" ПФК "Арсенал"