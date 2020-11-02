"Арсенал" объявил о назначении Парфенова главным тренером

Дмитрий Парфёнов стал новым главным тренером тульского "Арсенала".

В этой должности 46-летний специалист сменил Сергея Подпалого.Ранее в СМИ сообщалось, что контракт Парфенова с "Арсеналом" будет рассчитан до конца сезона-2021/2022.После 13-и туров тульская команда с 12-ю очками занимает 13-е место в чемпионате России.Источник: "твиттер" ПФК "Арсенал"