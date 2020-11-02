Экс-полузащитник "Спартака" и телеэксперт Владимир Быстров дал скептический комментарий об атакующей игре своего бывшего клуба.
- Нету такой игры у "Спартака" - атакующей. Мы ни в одном матче с начала чемпионата не видели его атакующим. То, что вы говорите "Спартак" атакует" - он не атакует, он контратакует. Это у них великолепно получается, хорошо пользуются этим приемом. Но для чемпионата России, если ты хочешь бороться за чемпионство, этого маловато. И Тедеско должен понять это и разнообразить немножко игру "Спартака", - заявил Владимир Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
В матче 13 тура РПЛ московский "Спартак" уступил на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. Единственный гол на 26 минуте забил полузащитник гостей Павел Мамаев. После 13 туров красно-белые набрали 27 очков и находятся на третьей строчке в таблице, "Ростов" с 23 очками занимает пятое место.
Быстров: мы ни в одном матче с начала чемпионата не видели "Спартак" атакующим
Фото: МатчТВ
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