- Как сыграл "Локомотив" после возобновления чемпионата? Хорошие результаты? Не было никаких хороших результатов. Команда потеряла 8 очков. И то, что "Краснодар" остановился, а "Ростов" пустили на заклание, выпустив детей, и потом команда так и не смогла подняться – это же не победа "Локомотива", это его удача. Которая еще была заложена тем "Локомотивом" и тем тренерским штабом, - заявил Валерий Баринов в телеэфире канала "Матч Премьер".
Перед возобновлением чемпионата России 2019/20 после коронавирусной паузы в "Локомотиве" сменился главный тренер - место Юрия Семина, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт, занял сербский специалист Марко Николич. В оставшихся до конца сезона 8 матчах команда под его руководством набрала 16 очков и заняла второе место в чемпионате.
Актер Баринов: успешная концовка прошлого чемпионата - это не победа "Локомотива", это его удача
Известный актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал результаты "железнодорожников" в концовке сезона РПЛ 2019/20.
Фото: 1tv.ru
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