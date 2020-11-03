"Мое отношение к Навальному не изменилось. Меня все в нем отталкивает. Уже всем давно понятно, что это не независимый персонаж. Я не готов был идти на Болотную, а что там делать? Я не понимаю, против чего они? Они против Путина, но не за страну.
Я не скажу, что прям за Путина. Я уже много раз говорил, что какие-то вещи нравятся, а какие-то - нет. Внешняя политика мне нравится, а внутренняя, экономическая, мне, кажется, у него консультанты плохие, либо они ему не до конца объясняют, что нужно делать", - сказал Широков в интервью журналисту Василию Конову.
Широков: меня все отталкивает в Навальном
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением о политике Алексее Навальном.
Фото: ТАСС
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