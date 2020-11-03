"Я не оправдываю репрессии при Сталине, это две стороны медали. С одной стороны - выиграл войну, с другой - репрессии были. Я не оправдываю, но все равно человек же выиграл войну. Я думаю, что Сталин положительная историческая фигура. За счет победы в войне.
Где бы мы сейчас были? Понятно, что это не одного его заслуга. Есть народ, который жизни положил, полководцы, но все равно общую стратегию Сталин осуществлял", - сказал Широков в интервью журналисту Василию Конову.
Широков: думаю, что Сталин положительная историческая фигура
Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал, как относится к Иосифу Сталину.
Фото: ТАСС
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