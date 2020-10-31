Бывшая жена Кержакова: такого тела я бы вряд ли добилась без хирургического вмешательства

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о пластических операциях.
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??ПОСТ О ЛИПОСКУЛЬПТУРИРОВАНИИ??у @dr.timur_khidarov ? Сразу скажу , что я - человек прогрессивных взглядов и для меня является абсолютнои? нормои? улучшать себя внешне и внутренне , по-моему , эти две инвестиции - самые грамотные для любого человека , который в хорошеи? степени является эгоистом. Ответственно заявляю , @dr.timur_khidarov - гении? пластическои? хирургии. А у меня , поверьте , богатыи? опыт ??? Если вам рассказывают о том , что идеальныи? пресс и вкаченную попу можно получить только за сче?т посещения зала и регулярных тренировок - не верьте ? Я обеими руками «за» спорт , однако , будем объективны - такого тела я бы вряд ли долбилась без хирургического вмешательства. Я делала повторную маммопластику ( по объективным показаниям ) , липоскульптурироварие с прорисовкои? рельефных мышц живота и липофилинг. ( трансплантация собственнои? жировои? ткани , в мое?м случае в ягодицы )) 4 литра собственного жира ушло на эту процедуру ( да , я не худенькая девочка , как выяснилось ?) Первыи? месяц нужно было ходить в компрессионном белье , но результат мне был виден сразу , как только я отошла от наркоза. Врачи в клинике были очень приветливы , последнее , что я помню перед отключкои? - анастезиолог , похожии? на Стаса Садальского ( такая была моя ассоциация тогда ?) уточняет , куда мы с ним полетим отдыхать после )) И все? , дальше темнота. Выходила легко , ничего не болело , как будто просто заснула крепким сном. Следующии? месяц я ходила к Тимуру в клинику на лимфодренажные массажи и обертывания с магнием ( чтобы отеки уходили , хотя они и были незначительны ) ; Знаю , многие молчат об этом , скрывают и потом делают марафоны феерического похудения , у меня такои? задачи нет , поэтому я и открыта с вами. Безумно рада , что наконец-то нашла время и противопоказании? по здоровью не оказалось ,ведь каждыи? раз , приближая себя к идеалу в своеи? голове , я лишь только обретаю уверенность в себе и в том , что сегодня человек может и должен , если хочет , конечно , быть лучшеи? версиеи? себя во всех отношениях , подчеркну?? На сегодняшнии? день я чувствую себя прекрасно , самооценка , бывает , зашкаливает , но я борюсь с собои? ??? @dr.timur_khidarov ??

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"Я обеими руками "за" спорт, однако, будем объективны - такого тела я бы вряд ли добилась без хирургического вмешательства", - написала Милана.

Официально Кержаков и Тюльпанова развелись весной 2019 года.

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Теги: Кержаков
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