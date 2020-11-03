Сообщается, что московский клуб просит дать максимальную дисквалификацию игроку "Тамбова" - семь матчей.
На 57-й минуте Тетрашвили наступил на ногу игроку "Динамо" Себастьяну Шиманьскому. Арбитр Сергей Карасев после просмотра ВАР показал красную карточку Тетрашвили.
Поединок завершился поражением "Тамбова" со счетом 1:2.
Источник: "СЭ"
Источник: "Динамо" просит максимальную дисквалификацию Тетрашвили
Московское "Динамо" направило письмо в КДК по эпизоду с защитником "Тамбова" Гурамом Тетрашвили.
Фото: ФК "Тамбов"
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