Напомним, что поединок в Москве завершился победой команда Карпина со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Мамаев.
"Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет "Ростов": прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть. Соперник не удивил? "Спартак" удивил тем, что ничем не удивил", - сказал Карпин.
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем туре РПЛ команда Карпина сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 8 ноября и начнется в 16:30 мск.
"Спартак" расположился на третьей позиции, набрав 27 очков.
Напомним, что во время игровой карьеры Карпин защищал цвета "Спартака", а с 2009 года по 2014 год был главным тренером красно-белых.
Источник: РБ-Спорт
Карпин: "Спартак" удивил тем, что ничем не удивил
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 13-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"
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