По информации источника, зарплата 21-летнего футболиста в казанском клубе составляет 500 тысяч рублей в месяц. Красно-белые предлагали ему зарплату больше, но в январе Бакаев перешел в "Рубин" за 20 млн рублей.
Также сообщается, что у "Спартака" есть опция обратного выкупа хавбека за 4,5 млн евро, которая действует до зимнего трансферного окна сезона-2021/22.
В текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 12 матчей в составе "Рубина", в которых отличился 2-я забитыми мячами и 3-я голевыми передачами.
Источник: "Бизнес Online"
"Спартак" вправе выкупить Солтмурада Бакаева до зимы 2022 года за 4,5 млн евро
Стали известны детали возможного возвращения в "Спартак" полузащитника Солтмурада Бакаева, выступающего за казанский "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
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