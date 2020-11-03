"Какие ставлю перед собой личные задачи на сезон? Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие. И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с "Зенитом" завоевывать титулы!" - приводит слова бразильца "Спорт-экспресс".
Напомним, что Вендел перешел в "Зенит" из "Спортинга" в минувшее трансферное окно. Как сообщалось, сумма сделки составила около 20 млн евро. В составе петербургского клуба 23-летний футболист провел 4 матча и результативными действиями не отметился.
Вендел: я приехал в "Зенит", чтобы завоевывать титулы
Полузащитник "Зенита" Вендел рассказал о личных задачах в новой команде.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!