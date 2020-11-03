"Уровень российского футбола упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних матчах Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации", - цитирует Глушакова Sport24.
Напомним, что на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Глушаков в минувшее трансферное окно подписал контракт с "Химками" на правах свободного агента. В составе подмосковного клуба в РПЛ 33-летний хавбек провел 4 матча и результативными действиями не отметился.
Глушаков: уровень российского футбола упал после чемпионата мира
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался об изменениях в российском футболе в последние годы.
Фото: ФК "Химки"
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