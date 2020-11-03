"Перед переходом в "Зенит" я отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал и что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. "Зенит" — потрясающий клуб.
Если честно, пока не знаю, какой главный соперник у "Зенита". А какой? "Спартак"? Спасибо, буду иметь в виду", - передает слова Вендела "Спорт-экспресс".
Напомним, что Вендел перешел в "Зенит" в минувшее трансферное окно из лиссабонского "Спортинга". На родине в Бразилии хавбек выступал за "Флуминенсе".
"Спартак" и "Зенит" после 13-и туров в Российской Премьер-Лиге имеют по 27 очков и делят 2-3 строчку турнирной таблицы. Лидером является московский ЦСКА, в активе которого 28 очков.
Вендел: "Спартак" - главный соперник "Зенита"? Спасибо, буду иметь в виду!
Полузащитник "Зенита" Вендел узнал главного соперника петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!