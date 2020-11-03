- Напрягся ли я, когда Мамаев уехал со стадиона с Кокориным? Нет. Это все не про футбол. Кто с кем уехал и куда, не имеет отношения к делу. Легкий ли Мамаев в общении? Для меня да. Вообще ни одной проблемы. А почему они должны быть? В моем с ним общении никаких проблем нет. Мне трудно говорить за тех, у кого они возникают, - передает слова Карпина "РБ-Спорт".
В матче 13 тура чемпионата России "Ростов" победил в гостях "Спартак" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 26 минуте полузащитник желто-синих Павел Мамаев. 32-летний игрок подписал контракт с "Ростовом" в сентябре 2019 года, в 16 матчах за новый клуб забил 4 гола и отдал 1 результативный пас - в том числе 2 мяча и ассист в 9 играх текущего сезона.
Карпин: не напрягся, когда Мамаев уехал со стадиона с Кокориным
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своей работе с полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: ФК "Ростов"
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