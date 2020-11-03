"СКА-Хабаровск" на своем поле одержал минимальную победу над "Рубином" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Рамазан Гаджимурадов на 75-й минуте игры. Концовку встречи "Рубин" проводил в большинстве после удаления Григория Труфанова, однако отыграться подопечным Леонида Слуцкого так и не удалось.
"Рубин" вслед за "Ротором" покидает Кубок России, а "СКА-Хабаровск" будет ждать своего соперника в плей-офф.
Кубок России
Групповой этап
"СКА-Хабаровск" 1:0 "Рубин"
Гол: Гаджимурадов, 75
СКА-Хабаровск: Сугробов, Суслов, Мануйлов, Труфанов, Грачёв, Квеквескири, Батютин, Мартусевич, Гаджимурадов, Барков, Брагин (Базелюк, 70)
Рубин: Дюпин, Старфельт, Бегич, Самошников (Зотов, 46), Йевтич (Тарасов, 26), Зуев, Бакаев, Макаров, Абильгор, Ин Бём, Игнатьев
"Рубин" проиграл "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России
Казанский клуб стал вторым представителем Премьер-Лиги, покинувшим Кубок России.
Фото: ФК "Рубин"
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