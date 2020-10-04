Бисиклета Заболотного в ворота "Ростова" названа лучшим голом РПЛ в октябре

Гол через себя форварда "Сочи" Антона Заболотного, забитый в ворота "Ростова" в матче 10 тура, стал лучшим голом РПЛ в октябре.