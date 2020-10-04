Бисиклета Заболотного в ворота "Ростова" названа лучшим голом РПЛ в октябре

РПЛ назвала лучший гол лиги в октябре - им стал мяч нападающего "Сочи" Антона Заболотного, забитый через себя в матче 10 тура чемпионата против "Ростова".
Болельщики поставили на первое место мяч хавбека ЦСКА Николы Влашича "Арсеналу", эксперты телеканала "МатчПремьер" - гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии "Ахмату". Определяющим стало решение экспертов Российской премьер-лиги, отдавших пальму первенства "бисиклете" Заболотного.
Этот гол был забит при счете 2:2 в игре против "Сочи" против "Ростова" и стал победным для хозяев. Заболотный через несколько минут после лучшего гола октября отличился еще раз и установил окончательный счет матча - 4:2.