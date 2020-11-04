— Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе, — рассказал Глушаков в интервью Sport24.
За свою карьеру 33-летний Глушаков поиграл за "Звезду Иркутск", "Локомотив", "Спартак", и "Ахмат". С 1 октября 2020 года полузащитник выступает за подмосковные "Химки", за которые провёл пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Глушаков: в чемпионате России можно выделить Влашича. Все, в принципе
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!