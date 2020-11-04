Глушаков: в чемпионате России можно выделить Влашича. Все, в принципе

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
— Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе, — рассказал Глушаков в интервью Sport24.

За свою карьеру 33-летний Глушаков поиграл за "Звезду Иркутск", "Локомотив", "Спартак", и "Ахмат". С 1 октября 2020 года полузащитник выступает за подмосковные "Химки", за которые провёл пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Теги: Химки Глушаков
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