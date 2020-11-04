"Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем.
У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так", – заявил Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что "Зенит" является чемпионом России последних двух сезонов. Однако из последних четырех матчей петербургского клуба три закончились для них поражением.
После 13-и туров сине-бело-голубые с 27-ю очками занимают 2-е место в Российской Премьер-Лиге. Дзюба провел 11 матчей, забил 6 голов, 1 из которых с пенальти, а также сделал 3 голевые передачи.
Дзюба - о культуре боления в России: мы не переживаем за своих, радуемся поражениям
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о культуре боления в стране на фоне последних результатов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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