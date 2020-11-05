Ранее появлялась информация, что нападающий Вагнер Лав не пролонгирует соглашение с алматинским "Кайратом", поскольку ожидает предложения ЦСКА в зимнее окно переходов. Агент 36-летнего бразильского форварда Эвандро Феррейра опроверг эти сведения.
- Вагнер не продлевает контракт с "Кайратом", потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю, - передает слова Феррейры Sport24.
Напомним, летом в медиапространстве появлялись данные о скором переходе Вагнера в ряды ЦСКА, за который он уже выступал в период с июля 2004 по январь 2012 года, а также первую половину 2013 года. Однако форвард подписал соглашение с алматинским "Кайратом" сроком до декабря 2020 года. Как сообщалось ранее, клуб из Казахстана хотел бы продлить контракт с бразильским нападающим. Вагнер Лав сыграл за "Кайрат" в 13 матчах, забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.
Агент Вагнера: ничего не знаю об ожидании предложения от ЦСКА
Агент Эвандро Феррейра прокомментировал информацию о том, что его клиент бразильский форвард Вагнер Лав ждет предложения от московского ЦСКА.
Фото: Getty Images
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