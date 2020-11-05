Форвард "СКА-Хабаровска" Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму

Владислав Брагин принёс извинения Дарко Йевтичу @fcrk pic.twitter.com/Z6S2gaAvLo— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) November 5, 2020
- Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил "Спасибо", - сказал Брагин в видеообращении.
Столкновение Йевтича и Брагина произошло на 22 минуте матча группового раунда Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин". Нападающий хозяев в борьбе за высокий мяч попал в лицо полузащитнику гостей выставленным локтем, в результате чего тот получил перелом носа и сильное сотрясение мозга. Арбитр матча показал Брагину только желтую карточку, чем вызвал послематчевое недовольство главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. "СКА-Хабаровск" одержал победу со счетом 1:0, вышел из группы и попал в число участников 1/8 финала Кубка России.