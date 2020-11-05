Форвард "СКА-Хабаровска" Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму

Твиттер "СКА-Хабаровска" опубликовал видеообращение нападающего Владислава Брагина, в котором он извиняется перед полузащитником "Рубина" Дарко Йевтичем за причиненную ему травму.