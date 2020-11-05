Форвард "СКА-Хабаровска" Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму

Твиттер "СКА-Хабаровска" опубликовал видеообращение нападающего Владислава Брагина, в котором он извиняется перед полузащитником "Рубина" Дарко Йевтичем за причиненную ему травму.

- Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил "Спасибо", - сказал Брагин в видеообращении.

Столкновение Йевтича и Брагина произошло на 22 минуте матча группового раунда Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин". Нападающий хозяев в борьбе за высокий мяч попал в лицо полузащитнику гостей выставленным локтем, в результате чего тот получил перелом носа и сильное сотрясение мозга. Арбитр матча показал Брагину только желтую карточку, чем вызвал послематчевое недовольство главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. "СКА-Хабаровск" одержал победу со счетом 1:0, вышел из группы и попал в число участников 1/8 финала Кубка России.

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Теги: Кубок России Рубин СКА-Хабаровск Йевтич Брагин
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