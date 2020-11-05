Шунин третий раз подряд признан игроком месяца в "Динамо"

?Третий раз подряд ВТБ игроком месяца становится Антон Шунин! ?



В опросе подписчиков ВКонтакте он набрал 47,9% голосов. Браво, кэп ?

?#ВТБИгрокМесяца pic.twitter.com/OUorxDwKPs — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 5, 2020

Отметим, что эту награду вратарь получает третий раз подряд: ранее болельщики выбирали Шунина в августе и сентябре.Напомним, что в матче 13-го тура чемпионата России против "Тамбова" Шунин отбил пенальти на 9-й добавленной минуте, тем самым принес "Динамо" победу со счетом 2:1.Источник: "твиттер" ФК "Динамо" (Москва)