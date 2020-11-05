- Есть ли цель уехать за границу в дальнейшем? Конечно, есть. Думаю, у всех футболистов в России есть такая цель. Но сейчас я об этом не думаю, сейчас главное приносить пользу "Динамо". Да и я только недавно перешел в команду, поэтому не задумываюсь об этом. Пока симпатизирую только "Динамо", - передает слова Лесового Sport24.
22-летний полузащитник Даниил Лесовой перешел в московское "Динамо" в сентября 2020 года. До этого Даниил более двух лет играл за тульский "Арсенал", в составе которого провел 54 матча в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, забил 7 голов и выполнил 5 результативных передач. За "Динамо" игрок успел провести 7 матчей (6 - РПЛ, 1 - ЛЕ) и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста. Ранее стало известно, что Лесовой впервые в карьере получил вызов в первую сборную России на ноябрьские матчи.
Лесовой: думаю, у всех футболистов в России есть цель уехать в дальнейшем за границу
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой рассказал о своем отношении к отъезду футболистов РПЛ за границу.
Фото: ФК "Арсенал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!