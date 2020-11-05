Бразилец выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год.
"Шатов рассказывал, как Виллаш-Боаш при всех отчитал Халка, когда тот собирался в Китай? Меня к этому моменту уже не было в команде. Верю Олегу, но, честно говоря, с трудом представляю, чтобы Виллаш-Боаш так ему напихал. Потому что Халк был для него как леденец, который Андре облизывал", - заявил Аршавин в интервью Sport24.
Халк в составе сине-бело-голубых провел 97 матчей в чемпионате России и забил 56 голов.
Напомним, что Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством петербургская команда стала чемпионом России сезона-2014/2015. Также в активе португальского специалиста в "Зените" Кубок России в сезоне-2015/2016 и Суперкубок страны в 2015 году.
Аршавин - о Виллаш-Боаше: Халк был для него как леденец, который Андре облизывал
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал об отношении экс-наставника команды Андре Виллаш-Боаша к нападающему Халку.
Фото: ФК "Зенит"
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