"С судейством куча проблем не только у нас. В той же Англии возникают моменты, когда ты смотришь и не понимаешь: "Как?" Очень много неразберихи стало и с вводом ВАР, и с бесконечными изменениями правил.
Живя в России, судья не может быть независимым до конца. И периодически он не то чтобы подсуживает, но понимает, в каком эпизоде можно принять "Соломоново решение", скажем так", - цитирует Аршавина Sport24.
Сегодня стало известно, что экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибки в судействе Михаила Вилкова во время матча "Краснодар" — "Рубин". Арбитра могут отстранить от работы до конца сезона.
Судейский скандал также случился в матче 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды в концовке игры. После матча владелец красно-белых Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России, однако позже поменял свое решение.
Аршавин: живя в России, судья не может быть независимым до конца
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"
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