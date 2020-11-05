Рефери сдал сомнительный тест на коронавирус. Вместо него игру обслужит Наиль Сейфетдинов. Напомним, что главным арбитром встречи был назначен Алексей Матюнин.
Матч ЦСКА — "Ростов" начнется 8 ноября в 16:30 по Москве на "ВЭБ Арене".
Источник: пресс-служба РФС
В матче ЦСКА - "Ростов" произошла замена судьи
Помощник главного арбитра матча 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" Андрей Веретешкин не сможет отработать данную встречу.
Фото: "Матч ТВ"
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