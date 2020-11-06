— В "Зените" Кокорин мог быть совсем другим. Вижу, что "Спартак" ему не мил. Ну никак он туда не может вписаться. Может быть, там его не очень жалуют. Но он очень хотел играть за "Зенит", — рассказал Орлов в интервью "Спорт день за днём".
Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в "Спартак" на правах свободного агента летом текущего года. За московский клуб форвард провёл семь матчей, забил гол и отдал две голевые передачи.
С января 2016 по лето 2020 года Кокорин выступал за "Зенит".
Орлов: Кокорину не мил "Спартак". В "Зените" он мог быть совсем другим
Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуации Александра Кокорина в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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