— Мы категорически против, нашим отказом этот вопрос закрывается. Мы отказываемся от особого порядка, и суд обязан рассмотреть дело полностью, — рассказал агент в интервью Sport24.
Напомним, Широков избил судью на одном из товарищеских турниров. Экс-футболисту не понравилось, что Данченков не зафиксировал нарушение на нём в штрафной площади, а затем показал ему красную карточку за недовольства.
Сторона Широкова хотела, чтобы дело прошло в особом порядке, которое подразумевает, что по наказанию не будет вынесено самоё жесткое наказание.
"Мы категорически против". Адвокат Данченкова — о просьбе Широкова рассмотрения дела в особом порядке
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал информацию о том, что Роман Широков хочет рассмотрения дела в особом режиме
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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