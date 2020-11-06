"Мы категорически против". Адвокат Данченкова — о просьбе Широкова рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал информацию о том, что Роман Широков хочет рассмотрения дела в особом режиме

Фото: Василий Пономарёв/Sportbox