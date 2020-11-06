"Мы категорически против". Адвокат Данченкова — о просьбе Широкова рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал информацию о том, что Роман Широков хочет рассмотрения дела в особом режиме
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
— Мы категорически против, нашим отказом этот вопрос закрывается. Мы отказываемся от особого порядка, и суд обязан рассмотреть дело полностью, — рассказал агент в интервью Sport24.

Напомним, Широков избил судью на одном из товарищеских турниров. Экс-футболисту не понравилось, что Данченков не зафиксировал нарушение на нём в штрафной площади, а затем показал ему красную карточку за недовольства.

Сторона Широкова хотела, чтобы дело прошло в особом порядке, которое подразумевает, что по наказанию не будет вынесено самоё жесткое наказание.

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Теги: Широков Данченков
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