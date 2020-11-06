— Пусть его игру обсуждают те, кто брал этого игрока в команду. Мне Комличенко предлагали еще в тот момент, когда работал в "Динамо". Я отказался. У нас были другие кандидаты, намного сильнее. К сожалению, в последний момент все сорвалось, — цитирует Хохлова "СЭ".
25-летний Комличенко выступает за "Динамо" с января 2020 года, перейдя из чешской "Млады Болеслав" за 3,5 млн евро. Всего за московский клуб форвард провёл 24 матча, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
44-летний Хохлов стал наставником бело-голубых 7 октября 2017 года. 5 октября 2019 года был отправлен в отставку с занимаемой должности.
Хохлов: пусть игру Комличенко обсуждают те, кто брал этого игрока в команду
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отказался высказываться на тему нападающего москвичей Николая Комличенко.
Фото: ФК "Динамо"
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