— Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское "Динамо", "Спартак", "Зенит". Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал, — рассказал вратарь в интервью "Чемпионату".
33-летний Шунин — воспитанник "Динамо". За первую команду московского клуба россиянин выступает с января 2007 года, проведя за это время 278 матчей, пропустив 289 мячей и 102 раза сыграв "на ноль".
34-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В первой команде "армейцев" вратарь выступает с января 2003 года, сыграв в 653 встречах во всех турнирах, пропустив 571 мяч и 281 раз сыграв "на ноль".
Шунин мог перейти в "Зенит", "Спартак" и ЦСКА
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, что в своё время мог сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Динамо"
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