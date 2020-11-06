— Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу обследования, процедуры и все остальные вещи. Нахожусь в госпитале Бакулева, врачи решают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце, — рассказал Самохин в интервью РИА Новостям.
Самохин рассказал, что операция будет очень сложной, а в "Спартаке" об этом пока не знают.
66-летний Самохин за годы карьеры успел поиграть за "Спартак" и ЦСКА. С 1996 по 2002 год был тренером красно-белых, в 2005-2006 годах работал в СДЮШОР московского клуба. С 2011 года работает в академии "Спартака".
"Не знают, выдержит ли сердце". Экс-тренер "Спартака" Самохин — о выявленной онкологии
Бывший тренер "Спартака" Виктор Самохин рассказал о проблемах со здоровьем.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!