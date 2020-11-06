"Не знают, выдержит ли сердце". Экс-тренер "Спартака" Самохин — о выявленной онкологии

Бывший тренер "Спартака" Виктор Самохин рассказал о проблемах со здоровьем.
Фото: ФК "Спартак"
— Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу обследования, процедуры и все остальные вещи. Нахожусь в госпитале Бакулева, врачи решают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце, — рассказал Самохин в интервью РИА Новостям.

Самохин рассказал, что операция будет очень сложной, а в "Спартаке" об этом пока не знают.

66-летний Самохин за годы карьеры успел поиграть за "Спартак" и ЦСКА. С 1996 по 2002 год был тренером красно-белых, в 2005-2006 годах работал в СДЮШОР московского клуба. С 2011 года работает в академии "Спартака".

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Теги: Спартак Самохин
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