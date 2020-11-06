Продление арендного соглашения по Роше является одной из приоритетных задач для красно-черных, но у клуба могут возникнуть финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. "Фламенго" намерен продлить аренду до конца лета следующего года.
Ранее сообщалось, что "Спартак" рассчитывает продать Рошу за 6 млн евро.
В нынешнем сезоне вингер сделал одну голевую передачу в трех матчах за бразильский клуб.
Источник: Mundo Rubro Negro
"Фламенго" хочет продлить аренду Педро Роши
"Фламенго" надеется продлить аренду нападающего "Спартака" Педро Роши.
Фото: ФК "Фламенго"
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