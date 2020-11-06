- Я не отдаю преимущество "Зениту" в предстоящем матче. Когда питерцы купили Барриоса, Ракицкого и Азмуна, то изменилась игра команды. Они полетели и стали чемпионами России. Потом Малкома берут, Ловрена и Вендела. Казалось, ну вот сейчас еще добавят - а нет. Можно додумывать, что они выиграли чемпионат и Кубок, теперь немного расслабились. Но любые мастера в какой-то момент всё равно заводятся и на классе играют. А здесь не хватает чего-то, - заявил Евгений Ловчев в эфире телеканала "МатчТВ".
"Зенит" с 27 очками после 13 матчей занимает текущее второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от ЦСКА на 1 балл. "Краснодар" набрал на этом же отрезке 18 очков и замыкает первую десятку чемпионата. В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами, в то время как "быки" выиграли бронзовые медали. В среду оба соперника приняли участие в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов: питерцы на своем стадионе сыграли вничью 1:1 с "Лацио", черно-зеленые уступили в гостях испанской "Севилье" 2:3, имея по ходу встречи преимущество в два мяча и численное большинство в течение всего второго тайма. Матч 14 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" состоится 8 ноября в 19:00 МСК на санкт-петербургской "Газпром Арене".
Ловчев: я не отдаю преимущество "Зениту" в матче с "Краснодаром"
Экс-игрок "Спартака" и телеэксперт Евгений Ловчев дал комментарий по предстоящей встрече 14 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
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