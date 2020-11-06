- Как мне нынешний "Спартак"? Я понимаю, что вам интересен "Спартак". Но мне в первую очередь интересен футбольный клуб "Урал", а не "Спартак". Ну что тут я могу сказать? Мы готовимся к игре со «Спартаком», это такая же команда, как и все. Да, один из лидеров нашего чемпионата, любимая команда многих людей. Но для нас не важно, с кем играть. За победу над любым клубом дается 3 очка. "Спартак" - не исключение. Поэтому мы будем биться за 3 очка. Думаю, и "Спартак" сделает всё, чтобы их заработать, - передают слова Григория Иванова "Известия".
В матче 14 тура Российской премьер-лиги "Урал" на своем поле примет "Спартак", встреча начнется в 14:00 по московскому времени 7 ноября. Красно-белые с 27 очками в 13 матчах занимают текущее третье место и имеют шансы в случае удачного для себя исхода возглавить турнирную таблицу чемпионата. "Шмели" на том же отрезке набрали 14 очков и находятся на 11 строчке. От зоны стыковых матчей команду Григория Иванова и Юрия Матвеева отделяет 2 очка.
Гендиректор "Урала" Иванов: "Спартак"? Мне в первую очередь интересен свой клуб. Нам не важно, с кем играть
Генеральный директор "Урала" Григорий Иванов дал комментарий о предстоящем матче своего клуба со "Спартаком" в рамках 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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