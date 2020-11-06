"Уткина ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот, и другой в стартовом составе", - сказал первый тренер Уткина Виталий Тасенко.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Уткин в составе "Краснодара" провел 12 матчей и забил 1 мяч.
"Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Источник: "Матч ТВ"
ЦСКА летом хотел подписать Уткина
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин летом хотел сменить клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
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