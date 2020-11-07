"Я с одним тренером "Спартака" разговаривал, который говорил, что нужно определить человека-хозяина в штрафной. Он должен рассказать, кто кого берет при стандартах. Вот в матче с "Уралом" Алекс Крал вообще не борется, когда забивал мяч Павел Погребняк. Скажу, что стандарт - это полгола "Спартаку", - отметил Ловчев в эфире телеканала "Матч ТВ".
В матче "Урал" - "Спартак" идет первый тайм, счет 1:1.
Ловчев: стандарт - это полгола "Спартаку"
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал эпизод с пропущенным мячом в матче 14-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ТАСС
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