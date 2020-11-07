Соболев был признан лучшим игроком встречи. Александр стал автором двух забитых мячей.
"Эмоций никаких, потому что ничья в сегодняшнем матче, я считаю, равносильна для нас поражению. Эмоций нет вообще.
Ожидал ли я замену? Да, ожидал. Я еще в перерыве сказал, что у меня до этого было небольшое повреждение. Я думал, замена произойдет немножко раньше, но это тренерское решение", - сказал Соболев в эфире "Матч Премьер".
Матч "Урал" - "Спартак" завершился вничью со счетом 2:2. Соболев вывел гостей вперед уже на 6-й минуте игры, однако Павел Погребняк быстро восстановил паритет. В компенсированное к первому тайму время Соболев оформил дубль, уверенно реализовав пенальти, назначенный за фол на Викторе Мозесе. Ничью "Уралу" принес дальний удар Рафала Аугустыняка.
Соболев: ничья для "Спартака" равносильна поражению
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями от матча с "Уралом" (2:2) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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