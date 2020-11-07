Тедеско прокомментировал ничью с "Уралом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с "Уралом" (2:2).

Фото: ФК "Спартак"
"Этим матчем мы хотели показать реакцию игроков на проигрыш в матче с "Ростовом", потому что предыдущий сыграли плохо. "Урал" сначала был агрессивнее, чем мы. Был хороший первый тайм, во втором играли ещё лучше. Провели несколько хороших атак, но забить не удалось. Второй гол был ключевым моментом, который и решил исход", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

Напомним, что "Спартак" дважды вел в счете в матче с "Уралом", но так и не смог довести игру до победы.

В активе красно-белых после ничейного результата в Екатеринбурге стало 28 очков. Сколько же очков у ЦСКА, однако "армейцам" предстоит еще провести матч с "Ростовом" в 14-м туре РПЛ.

21 ноября в последнем матче первого круга чемпионата России "Спартак" встретится с московским "Динамо". Игра начнется в 19:00 по Москве на "Открытие Арене".

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Теги: Спартак Тедеско Урал
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