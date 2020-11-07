- В первом тайме хозяева были чуть активнее, но в целом мы нормально выглядели до перерыва и вели в счете. Во второй половине мы стали играть намного лучше, больше владели мячом, однако пропустили. Странно, но в футболе так бывает. Ключевым моментом стал второй гол в наши ворота. Не мне судить, был ли фол против Ларссона в том эпизоде, но хочу сказать, что в схожих отборах со стороны наших игроков судья неизменно свистел и останавливал игру, - передает слова Тедеско пресс-служба "Спартака".
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" закончился вничью - 2:2. На 6 минуте матча счет открыл форвард красно-белых Александр Соболев, но уже через 5 минут нападающий хозяев Павел Погребняк ударом головы после подачи углового сравнял результат. Перед самым перерывом Соболев вывел "Спартак" вперед с пенальти, назначенного за нарушение против Виктора Мозеса. На 60 минуте матча опорный полузащитник "Урала" Рафал Августиняк отобрал мяч у Джордана Ларссона в середине поля, довел его до штрафной гостей и установил окончательный счет точным ударом в дальний угол.
Тедеско - о ничьей с "Уралом": ключевым стал второй гол в наши ворота. Не мне судить, был ли фол на Ларссоне
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги гостевого матча своей команды против "Урала" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
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