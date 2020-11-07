"Как оцениваю игру Мозеса? Тренеру виднее. Я не хочу лезть в работу тренера. Лучше Мозеса кто-то был сегодня на ваш взгляд? Он был одним из лучших. Игра была хорошая, но мы недовольны", - передает слова Газизова "Спорт-экспресс".
Мозес провел на поле в матче с "Уралом" 45 минут. В перерыве нигерийца заменил Наиль Умяров. В первом тайме Мозес получил желтую карточку, а также заработал пенальти в ворота соперника, который уверенно реализовал Александр Соболев.
Газизов - о Мозесе в матче с "Уралом": лучше кто-то был сегодня?
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об игре полузащитника Виктора Мозеса в матче с "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
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