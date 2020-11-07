"При всем уважении "Спартак" в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и "Зенит", - цитирует Погребняка Sport24.
"Спартак" после ничейного результата в матче с "Уралом" (2:2) имеет в своем активе 28 очков и занимает 2-е место в РПЛ. Столько же очков у лидирующего московского ЦСКА, однако "армейцы" еще не провели свой матч 14-го тура чемпионата России с "Ростовом". 3-е место занимает "Зенит" (27 очков), которому также, как и ЦСКА, предстоит матч 14-го тура. Петербургский клуб сыграет с "Краснодаром".
Погребняк: "Спартак" в этом году не будет бороться за чемпионство
Нападающий "Урала" Павел Погребняк поделился мнением о перспективах "Спартака" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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