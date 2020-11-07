Защитник "Ротора" Степанов, признанный лучшим игроком матча с "Арсеналом", подвел итоги встречи Защитник "Ротора" Данил Степанов прокомментировал ничейный результат матча с "Арсеналом" (1:1) в 14-м туре РПЛ. View this post on Instagram Данил Степанов – лучшии? игрок матча #АрсеналРотор ? #ТинькоффРПЛ #РубисьЗаРотор A post shared by СК «Ротор» (@fc.rotor) on Nov 7, 2020 at 8:25am PST "Ротор" набрал 7 очков и поднялся на 15-ю строчку в РПЛ. "Арсенал" же занимает 13-е место, имея в своем активе 13 очков. Источник: "инстаграм" ФК "Ротор" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:41 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Степанов Ротор Арсенал Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5