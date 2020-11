View this post on Instagram

? У Марио Фернандеса, получившего травму в матче против «Фейеноорда», выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. В ближайшее время защитник будет работать по индивидуальной программе. О сроках его возвращения в общую группу мы сообщим дополнительно.