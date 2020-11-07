ЦСКА с 28 очками после 13 встреч возглавляет турнирную таблицу РПЛ и имеет шанс оторваться на 3 очка от "Спартака" - красно-белые вчера сыграли вничью с "Уралом" (2:2) - а также от "Зенита" в случае, если он потеряет очки с "Краснодаром". Но для этого нужно обыграть крепкий "Ростов" Валерия Карпина, в прошлом туре остановивший победную поступь команды Доменико Тедеско - что и позволило "армейцам" забраться на первую строчку.
ЦСКА подходит к этой игре с 4-матчевой победной серией в чемпионате - красно-синие последовательно убрали "Урал", "Динамо", "Арсенал" и "Ротор". Но совсем иначе обстоит ситуация в еврокубках - в четверг "армейцы" проиграли гостевой матч Лиги Европы нидерландскому "Фейеноорду" (1:3), что не прибавит им ни моральных, ни физических сил. Дополнительным неприятным последствием этой встречи стала травма Марио Фернандеса, который точно не сыграет с "Ростовом".
Желто-синие после масштабной трансферной перезагрузки только формируют новый основной состав, но эксперименты уже дают неплохие результаты - "Ростов" выиграл 2 матча из последних 3, а в 13 туре разобрался в Москве со "Спартаком" (1:0). У дончан 23 очка, и перед началом этого тура они делили 4-5 место в таблице с "Динамо". Победа над "армейцами" позволит команде Валерия Карпина сделать серьезную заявку на вмешательство в борьбу за самые высокие еврокубковые места.
В последних 4 очных матчах в РПЛ ЦСКА ни разу не смог обыграть "Ростов" – 3 победы желто-синих и 1 ничья.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча ЦСКА - "Ростов" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 16:30 МСК 08.11.2020
ЦСКА - "Ростов". Где смотреть матч онлайн 8 ноября 2020
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!