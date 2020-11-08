"Ничего криминального в этом нет, досуг можно проводить, как угодно. Только зачем все снимать?
Футбол - это шоу, а такие истории - элементы этого шоу. Теперь хоть у болельщиков появится новая тема для разговоров. Видимо, у Дзюбы хорошее здоровье и с режимом все хорошо. Повеселил нас всех, а то давно уже не радовал", - сказал Червиченко.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Отметим, что Дзюба и "Зенит" пока никаких комментариев по этому поводу не давали.
Источник: Sport24
Червиченко: Дзюба повеселил нас всех, а то давно уже не радовал
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал скандальное видео с участие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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