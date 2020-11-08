— Если в списке игроков сборной на ноябрьский сбор будут изменения, то объявлено об этом будет после завершения всех сегодняшних матчей тура, — рассказали "СЭ" в пресс-службе команды.
Напомним, стало известно, что наставник сборной России Станислав Черчесов не будет вызывать форварда "Зенита" Артёма Дзюбы на этот сбор команды из-за появившегося видео с возможным участием футболиста.
Также недавно "Динамо" сообщило, что тест вратаря Антона Шунина на коронавирус показал подозрительный результат. Динамовец так же был вызван в национальную команду.
Стало известно, когда в сборной России назовут имена новых вызванных футболистов
В сборной России сообщили, когда будет известно о возможных изменениях в заявке на ноябрьские матчи.
Фото: сборная России
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