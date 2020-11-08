Встреча завершилась поражением "железнодорожников" со счетом 1:5.
"Динамо" заслуженно добилось победы, поздравляю их. Мы сделали все, как не надо. Пропустили в самом начале, потом, когда Смолов получил травму и были в меньшинстве. Один мяч отыграли, но два удаления - это был конец", - сказал Николич.
В составе "Локомотива" в игре против "Динамо" были удалены Райкович и Гилерме.
Команда Николича занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Отметим, что "Локомотив" потерпел три поражения кряду.
Источник: "СЭ"
Николич: один мяч отыграли, но два удаления - это был конец
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал матч 14-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
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