Краснодарская команда потерпела гостевое поражение со счетом 1:3.
"Не нужно делать драмы. Если нужно для команды уйти - я уйду. Все так драматизируют. У меня такое чувство, что я ограбил детский дом или кого-то убил. Но если я уйду, то с поднятой головой", - сказал Мусаев.
"Краснодар" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России.
Команда Мусаева занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
Источник: Sport24
Мусаев: у меня такое чувство, что я ограбил детский дом или кого-то убил
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 14-го тура РПЛ с "Зенитом" отметил, что готов покинуть свой пост.
Фото: ФК "Краснодар"
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