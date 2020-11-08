"То, что Дзюба не едет в сборную - это плюс. Передышка ему не помешает. Можем дать ему определенную работу, которая ему нужна. В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты как дети. Ни один родитель не отвернется от своего ребенка. Что касается отношения виража к Артему, то единственное, что он может сделать - добиваться уважения виража своей работой", - сказал Семак.
Напомним, что ранее социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван в команду на ближайшие матчи.
Источник: Sport24
Семак: то, что Дзюба не едет в сборную - это плюс
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!