Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 3:1. В этой игре Дзюба не реализовал пенальти, однако во втором тайме забил мяч с игры.
"Дзюба штатный пенальтист. Выход на поле должен был добавить положительных эмоций, отрицательных хватает. Любой незабитый пенальти может повлиять, тем более давление было непростым. Сегодня он сделал все зависящее от себя", - сказал Семак.
Напомним, что ранее социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 12 матчей и забил 7 мячей.
Источник: "СЭ"
Семак: сегодня Дзюба в матче с "Краснодаром" сделал все зависящее от себя
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в поединке 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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