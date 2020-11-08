Петербургская команда добыла победу со счетом 3:1.
"Думаю, это был самый эмоциональный матч для команды в этом сезоне, так как игра начала неудачно складываться для нас, пропустили с пенальти. Хорошо, что команда показала характер и во втором тайме отлично выступила - забили три мяча, вырвали три очка у такого принципиального соперника.
"Краснодар" - крепкая команда, играет, наверное, в самый красивый футбол в нашем чемпионате. Главное, что три очка взяли," - приводит слова Кузяева пресс-служба "Зенита".
"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре петербургская команда сыграет на выезде с "Ахматом". Встреча состоится 22 ноября.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Кузяев в составе "Зенита" провел 4 матча и забил 1 мяч.
Кузяев: матч с "Краснодаром" был самым эмоциональным в этом сезоне
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал поединок 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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